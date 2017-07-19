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Дело о смертельном ДТП в центре Тюмени ушло в суд

13:03 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Водителя из Тобольска будут судить за смертельное ДТП в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, около полуночи 28 апреля 2017 года 20-летний тоболяк на ВАЗ-21101 двигался по крайней левой полосе движения на ул. Республики в Тюмени со стороны ул. Холодильной. Движение по полосе разрешено только в прямом направлении. Между тем на перекрестке улиц Республики - Горького водитель начал поворачивать налево и не пропустил 36-летнего мотоциклиста на "Ямахе", имевшего преимущество в движении. Произошло столкновение сначала с одним мотоциклистом, а затем со вторым.

Первый погиб на месте. Серьезные травмы получила и 19-летняя подруга тоболяка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, так как удар пришелся в ее сторону. Девушка 20 мая умерла в Областной клинической больнице №2.

Прокуратура Тюмени утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд.

Для сведения: санкция ч.5 ст.264 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Теги: уголовное дело , прокуратура , ДТП

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