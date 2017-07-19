Команда ФЦН приняла участие в "Стальном характере"

Фото ФЦН

Четыре представителя Федерального центра нейрохирургии в Тюмени приняли участие в массовом забеге "Стальной характер". Вызов своим способностям бросили три медсестры и врач-эпидемиолог.

"Цель участия: проверить свои силы, выйти из зоны комфорта. Это удивительное чувство, когда бежишь вместе с незнакомыми людьми, помогаешь им преодолевать препятствия, а они помогают тебе. На восьмикилометровую дистанцию с 26 препятствиями у нас ушло около часа и сорока минут. Мы бежали, ползли, прыгали, выручали членов своей команды и помогали другим. Мы представляли наш центр, и это вдохновляло", - поделился впечатлениями врач-эпидемиолог ФЦН Мурат Макаш.

Он также рассказал, что на участие в "Стальном характере" их сподвигла одна из медсестер центра, которая испытала свои силы в мероприятии в 2016 году.

Нынешний состав участников от ФЦН – это продолжение доброй многолетней традиции участия специалистов центра в спортивном марафоне.

"Стальной характер - действительно сложное соревнование, требующее многоплановой подготовки. Я получил огромное удовольствие от этого спортивного состязания и очень рад, что коллеги приняли в нем участие. Мы будем привлекать все больше желающих проявить себя в мероприятии", - рассказал врач-невролог, заведующий организационно-методическим отделом ФЦН Алексей Кудряшов.

Как отмечают организаторы проекта, "Стальной характер" доступен разным людям: спортивным и неспортивным, рискованным и осторожным, уверенным в себе и тем, кто только учится им быть. Цель каждого участника: прохождение трассы, а не борьба и соревнование друг с другом.