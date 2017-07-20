Сдать нормы ГТО и выиграть велосипед можно в торговом центре Тюмени

Фото ТГМЦ

Нормативы ГТО можно выполнить в рамках открытия магазина "Декатлон" в ТЦ "Орион" (ул. Федюнинского, 43) 22 июля. Начало в 10 часов.

Тюменцы, имеющие медицинский допуск, выполнят нормативы официально с занесением результатов в федеральную базу ВФСК ГТО. Площадка комплекса ГТО начнет работу в 11 часов.

Кроме того, в программе запланированы показательные выступления по таким видам как workout, велотриал, паркур, RC Drift, BMX, самбо и танцевальной группы поддержки МФК "Тюмень".

Гости магазина примут участие в мастер-классе по скалолазанию, познают азы футбольного искусства, потренируются вместе с инструкторами фитнес-клубов. Весь день будет проводиться розыгрыш спортивных товаров и подарков, в числе которых велосипед, самокат и палатка.

Здесь же состоится футбольный турнир в формате Panna ("Коробочка"). Регистрация команд начинается в 9 часов 30 минут. Гостей ждут розыгрыши призов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Соб. инф.