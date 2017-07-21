На форуме "Сообщество" рассказали, какой должна быть комфортная городская среда

Фото ИА "Тюменская линия"

Эффективные общественные пространства – главная составляющая комфортной городской среды в любом субъекте.

Этот факт отметили участники дискуссионной площадки на форуме активных граждан УФО "Сообщество" в Тюмени. Здесь же они обсудили, как не только организовать общественные пространства, но и наполнить их жизнью, а также создать условия для развития в городском пространстве креативных практик.

По мнению модератора площадки, председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ, председателя экспертного совета союза российских городов Андрея Максимова, главное для этого – учесть аутентичность проекта и сделать акцент на экологию.

"Еще десять лет назад само понятие городской среды было мало кому знакомо. Сейчас о ней говорят много, особенно чиновники, а термин "благоустройство" считается чуть ли не устаревшим. Ключевой вопрос городской среды – развитие общественных пространств. В узком понимании это может быть парк, сквер, улица, но все ли общественные пространства одинаково полезны? Например, в мире есть площади, где проходила казнь - это ведь тоже общественное пространство. Чтобы ответить на многие вопросы, нужно определиться, какое пространство мы создаем и нужно ли оно городу. Еще важнее, чем мы будем его наполнять", - отметил он.

Идею поддержал руководитель центра городской антропологии "Strelka KB" Михаил Алексеевский. По его мнению, как не все йогурты одинаково полезны, так и общественные пространства должны отвечать четким требованиям и украшать город, а не мешать ему. В пример он привел результаты предпроектного исследования парков, площадей, набережных и улиц в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге. Основой стали не просто опросы, а углубленное интервью с жителями. Оказалось, что благоустроенных мест в городах много, но не все жители ими довольны.

Например, говоря о парках и скверах, тюменцы отметили нехватку зелени в центре города. Челябинцы пожаловались на вырубку деревьев, жители Екатеринбурга - на запущенный город-сад.

"Парки и скверы - это хорошо, но здесь нужно подумать. Насколько оправдано, когда сквер полностью выкладывают брусчаткой, а зелень оставляют только в каменных вазонах, за которой нужно дополнительно ухаживать, пересаживать ее. В любом случае она не сравнится с натуральной зеленью, не будет производить достаточное количество кислорода", - пояснил Михаил Алексеевский.

По его словам, главное, на что нужно ориентироваться при развитии общественных пространств, - пожелания жителей. Также нужно предотвратить излишнюю коммерциализацию: например, когда в парке вырубают деревья, чтобы построить ресторан. Еще важный момент – сделать общественное пространство функциональным: дополнить его детскими площадками, спортивными зонами, местами для организации досуга.

Что касается общественных пространств в Тюмени, то эксперты сошлись во мнении, что здесь все не так плохо. По мнению Андрея Максимова, Тюмень – один из пионеров в развитии эффективной городской среды. Многие процессы здесь прошли раньше, чем в других городах, поэтому сами тюменцы считают свой город благоустроенным и удобным.

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Евгения Шевцова