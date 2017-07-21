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Владислав Гриб: общественным палатам России нужно разработать модельный закон об общественном контроле

15:10 21 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.oprf.ru
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Общественным палатам Российской Федерации нужно создать совместную рабочую группу и написать модельный закон об общественном контроле субъектов РФ. С таким предложением на форуме активных граждан "Сообщество" в Тюмени выступил председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Калужской области Владислав Гриб.

"Та нормативная база по общественному контролю, которая есть сегодня в субъектах РФ, неудовлетворительна, - заявил он, выступая на дискуссии "Общественный контроль: как стать общественным контролером или инспектором. Методики и инструментарий общественного контроля". - Мы подготовим такой модельный закон и будем активно биться за изменения нашего федерального закона".

В регионах, по словам Владислава Гриба, уже наработан немалый опыт, который может лечь в основу этого модельного закона.

Об опыте работы Общественной палаты Пермского края, где эксперимент по общественному контролю начался еще в 2008 году, рассказала первый заместитель председателя Светлана Денисова.

"Пермский край – первый регион России, где с 2012 года действует региональный "Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае", - отметила она. - Наш закон несколько уже федерального, где прописано пять форм общественного контроля, и сосредоточен, в основном на проверках. Мы провели 35 проверок домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических диспансеров, 8 проверок детских домов, 25 – стационарных отделений больниц".

Светлана Денисова подробно рассказала присутствующим об алгоритмах каждой проверки, о тех документах и формах работы, которые сложились у общественников Пермского края.

Общественная палата Тюменской области в своей работе применяет все формы работы, предусмотренные федеральным законом.

"Это и мониторинг реализации того или иного проекта, выполнения закона, или какого-то административного решения, - пояснил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" председатель Общественной палаты Тюменской области, доктор юридических наук, профессор Геннадий Чеботарев. - В течение полугодия нашими общественниками была проведена проверка всех детских домов, центров, где живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также в приемных семьях. Группа общественного контроля работала вместе с представителями администраций районов и департамента соцзащиты".

Актуальны, по словам Геннадий Чеботарева и общественные слушания. Одно из них, провели по сигналу общественной организации о том, что в Тюмени бессистемно вырубаются деревья.

"В рамках видеоконференций с общественными палатами районов мы приглашаем по очереди руководителей областных департаментов и они приходят и отвечают на конкретные вопросы, причем, очень иногда острые: как идет ремонт в многоквартирных домах, что дает оптимизация школ в районах, какие проблемы в здравоохранении. Это тоже своеобразная форма контроля", - подчеркнул он.

Конечно, очень важна на этом этапе общественного развития поддержка первого должностного лица в регионе. "Директор департамента ЖКХ не отвечал в течение месяца на наши обращения, но после критики на собрании в присутствии губернатора, в этот же вечер согласовал дату своего участия в такой видеоконференции", - сообщил Геннадий Чеботарев.

Роль личности в истории взаимоотношений общества и власти отметил и председатель комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области, координатор коллегии экологов Альберт Фахрутдинов.

"Я 15 лет занимаюсь общественной работой, - рассказал он. - И очень долго чиновники  Тюмени нас просто не воспринимали. Только с приходом в администрацию Тюмени Евгения Куйвашева изменилось отношение к общественным советам, несколько наших инициатив получили одобрение органов власти и это был прорыв. Нам удалось добиться прекращения обрезки деревьев до столба. А так было обрезано 200 тысяч деревьев, в основном тополей, кленов. И нам удалось провести инвентаризацию зеленых насаждений города".

В таких условиях Общественная палата Тюменской области использует разные формы работы с органами власти и местного самоуправления. "Мы понимаем, что не всем нравится такой контроль общественности и согласуем свои действия с прокуратурой, с уполномоченным по правам человека, - пояснил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. - Мы заключили с ними соглашение о сотрудничестве, они включают наших представителей в свои бригады, и тем самым мы не увеличиваем количество проверок, но улучшается их качество за счет участия общественности".

Результаты многих проверок Общественной палаты Тюменской области легли в основу дорожных карт ряда департаментов по устранению отмеченных недостатков.

Борис Олейник

Теги: форум Сообщество , общественный контроль , Владислав Гриб , Общественная палата
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