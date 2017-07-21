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Необходимо поднять доверие общества к НКО, считают участники форума "Сообщество"

15:21 21 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Вопросы выхода некоммерческих организаций на рынок социальных услуг обсудили участники форума "Сообщество" в Тюмени.

Как отметила председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, в ближайшем будущем некоммерческие организации могут массово стать поставщиками социальных услуг. Однако пойдут ли за этими услугами люди, которые этим организациям не доверяют, остается проблемой.

"За последние годы произошел рост доверия к НКО на федеральном уровне. Согласно исследованиям Высшей школы экономики, если в 2015 году хотя бы одной НКО доверяли 38 процентов граждан, то в 2016 году их стало 66 процентов. Если в 2014 году хотя бы в одной НКО участвовали 15 процентов опрошенных, то в 2017 году их стало 28 процентов, а слышали о некоммерческих организациях  уже 86 процентов. Динамика хорошая, но эти цифры сильно колеблются в зависимости от внешних факторов. Люди еще не уверены в своем отношении к НКО, поэтому мы должны много работать, чтобы заслужить устойчивое доверие граждан", - отметила она.

О важности выстраивания отношений с гражданами рассказал и начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов. Он подчеркнул, что люди не всегда разделяют уверенность общественных организаций в своей уникальности. Повысить уровень доверия к общественным организациям - совместная задача власти и НКО. 

Обсудили участники дискуссии и рекомендацию президента России Владимира Путина направлять некоммерческим организациям 10% средств региональных бюджетов, предусмотренных на развитие социальных программ.

"Сама тема передачи некоммерческим организациям социальных услуг является очень плодотворной. Необходимо повышать качество инфраструктуры НКО и кадрового потенциала, чтобы организации могли выполнять социальные услуги на том же уровне, на котором этим занимаются министерства. Это серьезная работа, и есть уверенность, что власть, общество и НКО готовы идти навстречу друг к другу и делать так, чтобы передача 10 процентов социальных услуг НКО стала реальностью", - отметил Дмитрий Семенов.

Начальник отдела развития некоммерческого сектора экономики департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Елена Иваницкая добавила, что решение о передаче 10% соцуслуг некоммерческим  организациям – революционное. В то же время, по ее словам, никто не отменял системы грантовой поддержки и субсидий.

"Говоря о социальных услугах, мы имеем в виду и образование, и культуру, и спорт. В регионах Уральского федерального округа ведется плодотворная работа по взаимодействию власти и некоммерческих организаций, разработан комплексный план мероприятий", - отметила она.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Любовь Голышева

Теги: форум Сообщество , гражданское общество , социально ориентированные некоммерческие организации , Елена Тополева-Солдунова
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