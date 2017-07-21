Безответственный отец из Ишима получил два года колонии строго режима

regionsamara.ru

Два года в исправительной колонии строгого режима проведет отец, два года уклонявшийся от алиментных платежей.

Житель Ишима, признанный виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 157 УК РФ был приговорен мировым судьей судебного участка №3 Ишимского района к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее осужденный за кражу гражданин, получил столь суровую кару путем частичного сложения наказаний по двум приговорам. Малолетние сын и дочь на протяжении двух лет не получали алименты, пока их отец строил новую семью. Сумма задолженности по алиментным платежам составила 158 тыс. 680 рублей.

По данному факту судебный пристав-исполнитель Ишимского МОСП, в рамках исполнительного производства составил протокол об административном правонарушении и направил его на рассмотрение в суд. В соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП, мировой судья постановил назначить наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов. Однако это не повлияло на злостного неплательщика, который продолжил уклоняться от оплаты алиментов без уважительных причин. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По ч. 1 ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей, суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.