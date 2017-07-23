Тюменцы хотят знать больше о прививках

eastchapelhillobserver.com

Большинство участников проекта "Я решаю!" хотят больше знать о вакцинации. Об этом заявили 64% респондентов опроса, который прошел на портале, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что тюменцев попросили поделиться своим мнением относительно вакцинации. Большинство (81%) участников опроса сообщили, что прививки нужно делать. 40% признались, что получают необходимую информацию о прививках и вакцинах от медицинских работников, 16% от СМИ, 14% получают информацию в образовательных учреждениях, а 10% в Интернете.

Формируют мнение о прививках – личный опыт и врачи.

Интересен и тот факт, что преимущественно на вопросы о вакцинации отвечали респонденты в возрасте от 26 до 35, их образование - высшее.

Результаты опроса внимательно изучат специалисты департамента здравоохранения и на основе полученных данных сформируют план действий по санитарному просвещению, касающемуся вопросов иммунопрофилактики среди детей, в том числе проведение учебных семинаров для углубления знаний врачей и медсестер