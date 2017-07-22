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Беглых зубров попытаются вернуть в заповедник с помощью дудочки

12:49 22 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.animalsglobe.ru

12 зубров сбежали из подмосковного Приокско-Террасного заповедника.

Животные сбежали после того, как упавшие от ураганных порывов ветра деревья, снесли большой отрезок забора. Животных долго не могли разыскать, даже привлекли для поисков спортивный самолет.

Как рассказала замдиректора заповедника Ирина Землянко, сейчас зубры залегли около питомника

"Пока никаких движений. Они до этого две речки перешли, и последнее маленькое озеро осталось. И вот они лежат около него, им там хорошо. Почувствовали свободу", — рассказала Ирина Землянко.

Животные медленно двигаются в сторону питомника по своим старым следам. Их пытаются привлечь, разбрасывая комбикорм и играя на специальной дудочке, сообщает "Лента.ру".

Приокско-Террасный государственный заповедник имени Михаила Заблоцкого находится в восьми километрах от Серпухова в Московской области на левом берегу реки Оки. Это один из самых небольших заповедников в стране. На площади 5 тысяч гектар обитает 57 видов диких млекопитающих. Главной достопримечательностью здесь является зубр — дикий лесной бык, считающийся самым крупным копытным животным Европы и современником мамонта.

Теги: зоопарк

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