На объездной дороге "Форд" врезался в автокран МАЗ, водитель иномарки погиб

Фото ГИБДД Тюменской области

Пять человек погибли, 20 получили травмы в восемнадцати дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области 22 и 23 июля.

22 июля в Ишимском районе в 23 часа 55 минут на 317 км дороги Тюмень - Ишим - Омск столкнулись "Лада Приора" и седельный тягач "Скания" с полуприцепом. В легковом автомобиле погибла семья из Самарской области: 32-летний мужчина, его 30-летняя супруга и 11-летний ребенок. Погиб и 54-летний водитель "Лады".

Фото ГИБДД Тюменской области

Днем 23 июля на объездной дороге "Форд", двигаясь в направлении Червишевского тракта, внезапно изменил траекторию и въехал в стоящий на обочине автокран МАЗ. Погиб 43-летний водитель иномарки.

Фото ГИБДД Тюменской области

На 33 км автодороги Тюмень - Ишим - Омск Тюменского района столкнулись автомобили "Ауди" и "Лада Гранта". Ушиб грудной клетки получил 63-летний водитель иномарки, у 21-летнего водителя "Лады" травма головы.

Фото ГИБДД Тюменской области

В Тобольске на ул. Октябрьской столкнулись внедорожник "Тойота" и малолитражка "Опель". 29-летнему водителю "Опеля" потребовалась медпомощь, врачи диагностировали у него ушибы.

22 июля утром на ул. Мориса Тореза столкнулись автомобили "Дэу" и "Хендэ". Травму живота и головы получил 42-летний водитель "Дэу".

Фото ГИБДД Тюменской области

На ул. Республики, 215 опрокинулся мотоцикл "Ямаха". Травму получил 33-летний водитель.

На ул. Велижанской в Тюмени автобус "Пежо" на пешеходном переходе сбил шестилетнего велосипедиста. Ребенок получил травму головы. Мальчик двигался по переходу на велосипеде, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Соб. инф.