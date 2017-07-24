В Омутинском мужчина ездил по поддельным правам

Фото ГИБДД Тюменской области

Факт подделки водительского удостоверения выявили полицейские в Омутинском районе Тюменской области.

Во время несения службы на одной из улиц с. Омутинское инспекторы специализированного батальона дорожно-патрульной службы для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21099 под управлением жителя с. Шабаново 1992 года рождения.

Водитель предъявил права на свое имя. Подлинность документа вызвала подозрение у инспектора - на нем были заметны признаки подделки. Полицейские изъяли его и направили на экспертизу. Результаты исследования подтвердили версию полицейского. Задержанный пояснил, что приобрел поддельный документ на одном из сайтов за 25 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание может составить шесть месяцев лишения свободы.

Соб. инф.