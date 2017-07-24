Программа самозанятости помогла более пятистам тюменцам открыть свое дело

фото департамента социального развития Тюменской области

Адресная социальная помощь, полученная семьей Файзуллы и Фариды Аблазисовых стала отправной точкой в развитии крепкого фермерского хозяйства.

В мае 2006 года семья получила 50 тыс. рублей на приобретение двух коров и трех телят. На сегодняшний день в семейном ЛПХ 12 телят, четыре лошади, куры, 16 дойных коров, на приобретение восьми из которых (племенных) был взят кредит в 2017 году. Супруги воспитывают пятерых детей и строят новый дом.

Молодые супруги Юрий и Елена Сергеевы решили заняться личным подсобным хозяйством в 2014 году. Сначала разводили пчел, держали овец и кур. В конце 2014 года семье была оказана адресная социальная помощь на приобретение коровы и двух телят. Успешно реализовав мероприятия предусмотренные планом развития и скопив средства от реализации продукции, взяв кредиты, супруги приобрели скот и сельскохозяйственную технику. Личное подворье разрослось до 17 голов крупного рогатого скота, около 120 голов овец, 70 кур.

С начала 2017 года, как сообщает пресс-служба областного департамента социального развития, государственная услуга по содействию самозанятости оказана 526 безработным гражданам. 136 человек открыли собственное дело, из них 124 гражданина получили единовременную финансовую помощь по 117,6 тыс. рублей.

Большая часть людей, попавших в сложную ситуацию и решивших заняться другим делом, имеют высшее или среднее профессиональное образование — 92 человека (76,7%). Данное направление в работе позволяет гражданам решать вопросы своей занятости, пополняет рынок труда новыми производствами и новыми рабочими местами.

Приложить свои силу в сельском и лесном хозяйстве (лесозаготовки, лесоводство, разведение молочного и мясного крупного рогатого скота, выращивание зерновых культур, пчеловодство и т.д.) решили 20 чел. (16,7%).

Кроме личного подсобного хозяйства, люди находят себя в сфере услуг - парикмахерские, салоны красоты, пошив и ремонт одежды, обуви, стирка и химическая чистка - 32 человека (26,7%). Торговлей решили заняться 24 человека (20%). 12 человек решили открыть свое дело в обрабатывающем производстве – выпечка хлеба, пошив одежды, изделия из бетона, металла и дерева - 12 человек (10%).

Численность официально зарегистрированных безработных на 21 июля 2017 года составляет 4,5 тыс. граждан, уровень регистрируемой безработицы - 0,6% от численности экономически активного населения.

Для получения адресной социальной помощи жители области должны обратиться в территориальные управления социальной защиты населения, учреждения социального обслуживания месту жительства или в МФЦ. Заявление об оказании помощи можно подать в электронном виде. К заявлению нужно приложить документы о доходах всех членов семьи (за исключением доходов в виде пенсий, мер социальной поддержки, пособия по безработице).

В 2017 году на оказание адресной помощи в бюджете Тюменской области предусмотрено 22,8 млн рублей. Аналогичная сумма выделена в 2016 году, выплаты сделаны 380 получателям.

фото департамента социального развития Тюменской области

Борис Олейник