Владелица батута, на котором пострадал ребенок, заплатит штраф

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Штраф 108 тыс. рублей в доход государства, а также 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда заплатит девятнадцатилетняя владелица батута, из-за которой пострадал четырехлетний мальчик.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, без разрешительного документа, руководства по эксплуатации и технике безопасности девушка организовала незаконную эксплуатацию батута вблизи пруда Южного около дома №3 на ул. Федюнинского.

13 мая услугами батута воспользовалась женщина, которая пришла с двумя девочками и мальчиком. За аттракцион она заплатила 300 рублей. Когда дети прыгали, подул сильный ветер, и батут начало сносить. Девочки успели покинуть аттракцион, а мальчик находился в глубине конструкции. Мать мальчика схватилась за батут, чтобы его удержать, но ее подняло в воздух вместе с батутом. Женщина сорвалась и упала, а батут перевернулся вместе с ребенком. Мальчик получил переломы лобной и решетчатой костей и правой ключицы.

Согласно техническим характеристикам батут предназначен для детей с пяти лет. Андриянова признала вину и раскаялась в содеянном.

Соб. инф.