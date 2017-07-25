Тюменская область готова активно работать над реализацией проекта "Городская среда"

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область готова активно работать над реализацией проекта "Единой России" "Городская среда". Об этом заявил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов после завершения форума "Городская среда", который "Единая Россия" провела в Краснодаре.

Как сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия", Тюменскую область там также представляли региональный координатор партпроекта "Городская среда" Сергей Медведев и председатель комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы Юрий Баранчук.

"Перед участниками форума выступил председатель партии Дмитрий Медведев, который сообщил, что на проект "Городская среда" уже в этом году будут заложены средства в очередном трехлетнем федеральном бюджете. То есть все наши планы по благоустройству продолжатся", — рассказал Андрей Артюхов.

Он добавил, что планов у единороссов много: на четырех площадках в течение дня удалось обсудить огромное количество вопросов, работать есть над чем. Акцент делался на том, что к благоустройству нужно подходить комплексно, нельзя ограничиваться лишь установкой детской площадки или ремонтом тротуара. Немаловажным является организация городского пространства: мало сделать стоянку для машин или поставить турники для занятий спортом, важно, чтобы людям было удобно ими пользоваться.

"Например, на форуме упоминали об Ижевске, где сделали неплохую набережную, но люди там не гуляют, поскольку там нет никаких объектов, которые привлекали бы население. Важно, чтобы в новом месте чувствовалась жизнь города, это значит, что нужно серьезно думать, чем насыщать пространство", — отметил Андрей Артюхов.

Говорилось о том, чтобы ликвидировать вывески, рекламу, баннеры, которые скрывают облик красивых зданий, при нынешнем положении дел ни о какой красоте фасадов речи не идет. Участники форума высказали общее мнение: пора навести порядок по всей стране.

Акцент делался и на необходимости участия самих горожан в проекте "Городская среда", начиная от разработки плана благоустройства любого объекта и заканчивая вопросами народного контроля за реализацией.

"В Тюменской области сделано немало, например, у нас обеспечено участие граждан в проекте, но есть вопросы, над которыми еще нужно работать, а для этого опыт других регионов нам пригодится", — заверил Андрей Артюхов.

Он добавил, что участники форума были единодушны: на федеральном, региональном и муниципальном уровнях необходимо внесение изменений в законодательство, которые помогли бы оперативно решать многие вопросы, связанные с благоустройством.