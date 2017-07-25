Уватских водителей проверяют на трезвость

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Сплошные проверки водителей на трезвость проходят в Уватском районе 25 июля.

Как сообщает пресс-служба местного ОГИБДД, посты располагаются в местах наиболее вероятного появления нетрезвых водителей, где они обычно пытаются объехать улицы или возможные патрули ДПС.

Госавтоинспекция будет останавливать все транспортные средства и оценивать состояние каждого водителя. Если инспектор сомневается в трезвости водителя, то он отстраняет его от управления авто и отправляет на освидетельствование.

Если жители региона заметили, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, то сообщить об этом можно ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть ОМВД России по Уватскому району по телефонам 28-7-36, 28-7-02 или по телефону доверия УМВД России по Тюменской области: (3452) 799-855.

Соб. инф.