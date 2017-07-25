В Бердюжье руководителя предприятия ЖКХ оштрафовали за невыплату зарплаты

Фото ИА "Тюменская линия"

Руководителя предприятия ЖКХ в Бердюжье оштрафовали за невыплату зарплаты трем рабочим.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, генеральный директор с декабря 2016 года по февраль 2017 года не выплачивал мастеру, машинисту-кочегару и оператору котельной зарплату в полном объеме. Общая сумма задолженности составила более 100 тыс. рублей.

По материалам прокуратуры Бердюжского района было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного заседания защитником руководителя было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку подсудимый ранее не судим, активно способствовал расследованию, выплатил долги по зарплате.

Суд прекратил уголовное дело, назначив гендиректору судебный штраф в размере 25 тыс. рублей.