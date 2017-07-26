Дублеры "Тюмени" сразятся с клубом из второго дивизиона

fc-tyumen.ru

Дублеры ФК "Тюмень" сыграют выездной матч в первенстве России среди коллективов третьего дивизиона с "Уралом-2" из Екатеринбурга 27 июля.

Интересно, что эта дружина нынче выступает на два фронта. Начинали сезон подопечные Андрея Данилова в любительском статусе, но потом заявились во второй дивизион первенства России. В стартовой игре на своем поле "Урал-2" уступил саранской "Мордовии" - 0:1.

Скорее всего, сообщает пресс-служба тюменского клуба, матч с сибирскими резервистами станет последним для команды из Екатеринбурга в третьем дивизионе. В оставшихся встречах им будут проставлять технические поражения.

Поединок между "Уралом-2" и подопечными Виктора Тренёва начнется в 15 часов. Пройдет он в Сысерти на стадионе спортивной базы "Бажовия".

Таблицу соревнований пока возглавляют курганский "Тобол" и "Витязь-ГТУ" из Уфы, набравшие по 20 очков. Тюменские дублеры, имеющие 14 баллов, идут шестыми. "Тобол-Т" из Тобольска, заработавший 12 очков, занимает девятое место.