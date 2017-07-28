Тюменцы могут поучаствовать в разработке бренда региона

w-siberia.ru

Жителям Тюменской области предлагают принять участие в создании туристического бренда региона. Для этого им необходимо ответить на 12 несложных вопросов.

С каким цветом у вас ассоциируется регион, что бы вы порекомендовали туристам, как должен выглядеть туристический бренд области – эти и другие вопросы помогут сформировать собирательный образ региона.

"Именно бренд региона дает возможность выгодно отличаться на фоне других субъектов России, обеспечивая приток туристов и инвестиций, тем самым повышая конкурентность. Поэтому создание бренда – очень важное событие для Тюменской области. И мы бы хотели, чтобы в этом процессе приняли участие как можно больше человек", – рассказал глава департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Сейчас восприятие региона его жителями резко разнится с тем, каким видят Тюменскую область люди, которые здесь никогда не были. По мнению экспертов, первые отмечают комфорт, удобство и особую энергетику города и области. А вторые ассоциируют тюменский регион с Сибирью, холодом, нефтью, деньгами и медведями, сообщает пресс-служба проекта "Моя территория".

На основании полученной информации специалисты разработают техническое задание по созданию бренда для дизайнеров.

"Задание будет доступно на русском и английском языке, чтобы к нему смогли подключиться дизайнеры со всего мира. Очная защита работ ожидается уже в августе. После этого лучшие варианты будут доработаны с нашими кураторами. Окончательную концепцию бренда тюменцы увидят уже в сентябре-октябре", – поделилась мнением организатор исследования Ольга Петрушина.

Принять участие в исследовании могут все желающие. Ответить на вопросы о восприятии региона можно до 31 июля на сайте проекта.