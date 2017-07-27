Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

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Двадцать федеральных и двенадцать региональных программ партии "Единая Россия" реализуются в регионе. Все они направлены на улучшение качества жизни людей.

Это отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, комментируя ход реализации партийных проектов. По его мнению, все проекты значимые.

"К примеру, "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Куратор проекта - мой заместитель, законодатель Виктор Рейн. На личные средства единороссов строятся индивидуальные жилые дома. За время реализации проекта новоселье отметили семь семей", - поделился он.

Спикер облдумы акцентировал внимание на программах "Городская среда", "Местный Дом культуры", "Парки малых городов", "Театры малых городов".

"Благодаря реализации этих проектов формируется современная инфраструктура, становятся благоустроенными наши дворы, появляются уютные парковые зоны. Все это направлено на комфортное проживание", - отметил депутат.

По словам главы парламента, воплощение в жизнь социально важных проектов дает возможность концентрироваться на направлениях, которые больше всего волнуют людей.

"Под руководством законодателя Николая Токарчука успешно реализуется проект "Единой России" "Детские сады – детям". Стоит отметить, в первом полугодии этого года в действующих дошкольных учреждениях дополнительно открыты четыре группы на 94 места", - рассказал Сергей Корепанов.

Он сообщил о реализации регионального партпроекта "Единой России" "Создавая будущее", координатор – депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

"Это уникальный проект, направленный на формирование и укрепление семейных ценностей. У нас проводятся различные встречи, чемпионаты. К примеру, областной семейный форум "Семья", в рамках которого организованы как развлекательные мероприятия, так и познавательные. Стоит отметить, что родители могут не только принимать участие во всех программах форума со своими детьми, но и получать индивидуальные консультации у ведущих экспертов: врачей, психологов, юристов", - отметил глава парламента.

Проект "Шахматы в школы и детские сады", региональный координатор которого областной парламентарий Фуат Сайфитдинов, направлен не только на интеллектуальное, но и духовно-нравственное развитие детей.

"В регионе проведена большая работа. За последний год депутаты-единороссы выделили 1,3 миллиона рублей на закупку инвентаря для школ и детских садов. Областная шахматная федерация выиграла два гранта губернатора Тюменской области. Много внимания уделяется подготовке педагогов в этой сфере. Это действительно очень важно",- считает Сергей Корепанов.

Глава регионального парламента отметил, что в Тюменской области под руководством депутата облдумы, главного врача Федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова разработан проект партии "Единая Россия" "Жизнь в ясном сознании". Его реализация позволит сделать диагностику и помощь детям, страдающим эпилепсией и другими заболеваниями нервной системы, более доступной, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Соб. инф.