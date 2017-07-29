Пухляк оказался в центре внимания любителей птиц Тюмени

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Принять участие в конкурсе "Пухляк – птица 2017 года", объявленном тюменским отделением Союза охраны птиц России при поддержке института биологии ТюмГУ, могут дошкольники, школьники, а также взрослые жители Тюмени и области.

Предусмотрены номинации: декоративно-прикладное творчество, литературное творчество, фото- и видеосъемка. Творческие работы необходимо разместить до 24 сентября в официальной группе тюменского отделения Союза охраны птиц и сопроводить их информационной этикеткой. Победителей ждут дипломы и ценные орнитологические призы.

Как отмечает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, Союз охраны птиц России выбирает птицу года ежегодно. Избранный вид становится символом природоохранной работы, по нему осуществляются специальные исследования, распространяются информационные листовки и плакаты, проводятся творческие конкурсы и другие мероприятия. Этот титул может получить не только отдельный вид, но и систематическая группа птиц фауны России, легко узнаваемая любителями птиц и нуждающаяся в помощи человека.

Как пояснили орнитологи, пухляки – это мелкие, подвижные и очень вертлявые синицы, которых можно увидеть в густых ветвях смешанных и хвойных лесов. Кормятся пухляки насекомыми, пауками, семенами. В морозы и метели птицам приходится плохо. Они прячутся в густых ельниках, куда не проникает ветер и снег. С осени появляются в садах и парках, легко привыкая к искусственной подкормке и к человеку.