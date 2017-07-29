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Пожары на Ямале приходится тушить вручную

15:45 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

86 пожаров на площади более 23 тыс. га полыхают на Ямале 29 июля. 

Пожары действуют в труднодоступной, местами заболоченной местности. Наземная техника практически не применяется. 

К тушению привлечены более 600 человек. Около 40% (228 человек) составляют парашютисты-десантники Федеральной, Свердловской и Тюменской авиалесоохраны. Для тушения пожаров в регион прибыло еще 90 парашютистов-десантников Карельской и Архангельской авиалесоохраны. Сегодня проводится их заброска на пожары. 

Основную работу по тушению пожаров выполняют наземные группировки сил. Работ по прокладке минерализованных полос, прямому тушению кромки проводится ручным способом с помощью лопат, бензопил и ранцевых лесных огнетушителей, сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны. 

Помощь наземным силам в тушении оказывает авиация, однако, важно отметить, что в течение одного рабочего дня группа из шести десантников-пожарных прокладывает ручным способом минерализованную полосу около 1,5–2 км. При этом самолет танкер Бе-200 или Ил-76 способен в течение дня придержать кромку протяженностью на более 1 км, т. к. цикл "слив-заправка" длится у танкера несколько часов, при сбросе воды создается прямая полоса, а кромка пожара имеет извилистый характер, часть воды при сбросе рассеивается в атмосфере, не достигая поверхности земли. 

Ценность применения самолетов-танкеров состоит не в их способности тушения, а в возможности с их помощью снижать пожарную опасность и таким образом повышать эффективность работы наземных сил. 

Авиация при тушении пожаров на Ямале - это один из элементов комплекса работ по тушению, где главную роль играют имеют именно наземные силы.

Также, в крайне удаленных районах округа действует еще 19 пожаров на площади 10 тыс. 712 га, в отношении которых региональной комиссией по ЧС и ПБ принято решение о не тушении. 

По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен. Региональная диспетчерская служба наблюдает за динамикой пожаров с помощью средств космического мониторинга. 

Режим ЧС в лесах действует в Ямало-Ненецком автономном округе с 23 июля.

Теги: Федеральная авиалесоохрана , Ямал , лесные пожары , пожарные-десантники

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