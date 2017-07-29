Пропали два хоккеиста "Рубина"

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Тюменский "Рубин" продолжает подготовку к чемпионату Высшей хоккейной лиги. В нем цвета сибирского клуба не будет защищать, подписавший в межсезонье с рубиновцами контракт нападающий Рафаэль Шакуров.

Он выбыл из обоймы по результатам обязательного медицинского осмотра, который игроки клубов ВХЛ в обязательном порядке проходят перед началом сборов. Состояние здоровья Шакурова не позволяет ему играть в хоккей, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Между тем, не явились в расположение "Рубина" защитник Виталий Зотов и нападающий Максим Зюзякин. Об этом рассказал генеральный менеджер тюменской команды Николай Бабенко.

"Мы не в курсе, где находятся эти хоккеисты, на сборах команды они так и не появились, - отметил он. – Тем не менее, права на Зюзякина и Зотова принадлежат нашему клубу. Игроки нарушили регламент и не имеют права выступать за какие-либо другие команды ВХЛ или КХЛ".