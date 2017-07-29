Названы победители фотоконкурса памяти Александра Ефремова

298 мастеров фотографии со всей России, от Сахалина до Калининграда, и из-за рубежа представили около 1 тыс. 700 работ на суд жюри XVI конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова", финал которого состоялся на родине героя-фотокора, в Тобольске.

Но до награждения лучших во Дворце наместника прошел образовательный мастер-класс для представителей областных, городских и районных СМИ Тюменской области, а также всех любителей фотографии, под руководством членов жюри конкурса Сергея Шахиджаняна и Натальи Ударцевой (Москва). Затем участники возложили венки и цветы к памятнику "Жизнь за правду" - всем журналистам, погибшим при выполнении служебного долга, в образе тюменского репортера Саши Ефремова – легенды тюменской прессы, лауреата звания "Фотокор года" первого областного фестиваля "Тюменская пресса" 1999-гогода, истинного патриота своей Родины, погибшего от взрыва бандитского фугаса в Грозном 12 мая 2000 года вместе со своими боевыми товарищами тюменскими милиционерами Людвигом Попреречным и Панджи Жураевым.

Кульминацией дня стала церемония награждения победителей и призеров фотоконкурса в пяти номинациях и открытие фотовыставок.

Сегодняшний фотоконкурс в шестой раз проходит в официальном статусе всероссийского под патронажем Союза журналистов России. По мнению экспертов он является сильнейшим по качеству и событийности представленных участниками репортажных фотографий, отражающих историю нашей страны и мира для знания будущих поколений.

Второй год подряд финал фотоконкурса проходит в форме фестиваля репортажной фотографии "Сибирьфотофест-Тобол". С 26 по 29 июля в Тобольске на базе объектов государственного историко-архитектурного музея заповедника прошла серия обучающих мастер классов по фотографии, творческие встречи-презентации специальных проектов и выставок "Большая игра" Юлии Абзалтдиновой (Москва), "Тобольск-430" Леси Ким (Тюмень), практические фотосъемки: "Тобольск из окна автобуса" и "Ночной СИБУР" и многое другое.

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Имена победителей фотоконкурса 2017 года по номинациям:

- "Федеральный репортаж (серия фото)": Владимир Песня (Москва);

- "Федеральный репортаж (одиночные фото)": Светлана Маковеева (Самара);

- "Герой нашего времени": Павел Волков Павел (Москва);

- "ЭКО МИР: человек, гармония, природа": Светалана Тарасова (Калуга);

- "Региональный репортаж – Человек труда":

1 место – Ася Добровольская (Тюмень), серия фото "Как из кулинарного техникума сделать центр инноваций",

2 место – Сергей Елесин (Тюмень), за серию фото " Я рабочий !",

3 место – Леся Ким Леся (Тюмень), за фото "Ночная смена".

- “Региональный репортаж – Многодетная сибирская семья":

1 место – Алена Зольникова (Тобольск), серия фото "Семья Шаймарденовых",

2 место – Владимир Попов (Тобольск), серия фото "Большая семья Шаховцевых",

3 место – Валерий Бычков (Тюмень), фото "Адамовы дети".