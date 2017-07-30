Семь футов под килем пожелали тюменским морякам в день ВМФ

Фото ИА "Тюменская линия"

321-летие российского флота празднуют моряки Тюменской области 30 июля.

"Я пойду служить в ВМФ вместе с Ваней! Мы вместе будем служить в Тихоокеанском флоте. Я хочу быть готовым ко всему как военный, чтобы быть сильным, здоровым и быть моряком, как папа и старший брат. Папа проходил шторм, а когда служил на севере, было обледенение судна", - рассказал будущий матрос ВМФ России Матвей Закомалдин.

Он и его товарищ Иван Горбунов - младшие сыновья из династии моряков. Старший брат Матвея - восемнадцатилетний Илья Закомалдин - ушёл в первую навигацию.

"Военно-морской флот для меня все. Мой отец работал в речном флоте. Я пошёл по его стопам, закончил училище, ходил в две навигации", - рассказал старшина первой статьи в отставке Андрей Закомалдин.

Он признался, что хотел бы, чтобы сыновья исполнили его мечту: дослужились до капитана, а может и до командира. На праздник ВМФ пришли по традиции всей семьей. Глава семейства служил четыре года на гражданке по Северному морю и три года ходил по водам Дальнего Востока. А теперь во флот ушёл восемнадцатилетний сын Илья Закомалдин. Супруга и мать военных этому только рада.

"Куда муж, туда и жена. Муж бредит морем. Сейчас флот возрождается, поэтому у нас первый сын пошёл по папиным стопам, второй сын тоже об этом мечтает", - рассказала она.

Большой семейный праздник отмечает и семейство Машановых.

"Сегодня наш великий праздник. ВМФ - это сила России, которая охраняет водные российские рубежи. Вода - это невидимая часть, на море врага не видно, он находится под водой. Человек на восемьдесят процентов состоит из воды, а когда ты в море, ты и есть вода", - пошутил по-морскому матрос в запасе Виталий Машанов.

Он служил в Североморске на большом противолодочном корабле "Харламов", который сейчас работает только как корабль-музей. Служба запомнилась на всю жизнь.

"Сын пойдёт тоже служить: армия делает из молодого человека мужчину, человек сам себя узнает, на что он способен", - считает моряк Северного флота.

Отметил приемственность поколений среди военнослужащих ВМФ и председатель Тюменского областного совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Игорь Шаповалов.

"Вижу здесь много ребятишек, школьников и детсадовцев. Вы правильно делаете, что воспитываете будущих моряков. Большое вам спасибо", - этими словами он поздравил военнослужащих.

В честь праздника прозвучало троекратное "Ура!" во славу ВМФ. От лица губернатора Тюменской области моряков поздравил главный специалист комитета национальностей Тюменской области Александр Михеев, зачитавший его поздравление.

"Мы гордимся победами, географическими открытиями и достижениями военных моряков. Наши призывники успешно осваивают флотские навыки, достойно служат отчизне. Особую благодарность выражают ветеранам ВМФ, которые с честью исполнили свой воинский долг, а сейчас вносят вклад в воспитание юных тюменцев. Желаю вам успехов в службе и труде", - гласило поздравление военным Владимира Якушева.

Военные моряки и ветераны ВМФ возложили цветы к мемориалу Вечного огня и прошли торжественным парадом по исторической площади Тюмени.

"12 морей и три океана омывают нашу Родину: от Белого и Чёрного морей до Тихого океана, от Балтики и до Каспия. Моряки - это настоящие патриоты, а тельняшка и бескозырка стали символом мужества. Семь футов вам под килем", - поздравил заместитель военного комиссара Тюменской области Сергей Косов от лица военного комиссара региона, полковника Александра Моторина.

В день ВМФ парад военных моряков Тюменской области состоялся и на набережной реки Туры в Заречном микрорайоне.

Дополним, в честь празднования 321-летия российского флота Военных ВМФ РФ парады военных кораблей проходят в Балтийске, Североморске, Севастополе, Астрахани, Владивостоке. Главный парад страны проходит в Санкт-Петербурге.

﻿ 1 /

Ирина Ромашкина