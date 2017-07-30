ВМФ России получит тридцать новых кораблей и судов

Фото: группа ВМФ России "ВКонтакте"

Тридцать новых кораблей и судов получит военно-морской флот России в 2017 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Адмиралтействе по случаю Дня ВМФ, пишет "Интерфакс".

По словам президента, благодаря отечественной промышленности и науке идет укрепление национальной обороны РФ, в том числе - пополнение флота современными кораблями. В 2016 году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения.

Владимир Путин также подчеркнул, что будет оказываться вся необходимая поддержка военнослужащим и их семьям.

Глава государства отдельно отметил заслуги ветеранов Великой Отечественной войны и выразил признательность к кораблестроителям. Президент заключил, что Россия гордится как отважными флотоводцами прошлого, так и нынешним поколением моряков ВМФ.