up

31.07.2017 понедельник

EUR 69.6779

USD 59.5436

В Тюмени 23..25 С 1 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Заявиться на "Тюменскую марку" стало проще

14:27 31 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
marka72.ru

Прием заявок на участие в конкурсе "Тюменская марка" стартовал в Тюмени.

Подали документы уже более 30 предпринимателей. Им и другим бизнесменам предстоит выступить в 9 номинациях: промышленное производство, строительство, общественное питание, туризм и других. Впервые в этом году введены номинации "Молодежное предпринимательство" и "Бизнес для бизнеса".

Регистрация проходит на сайте проекта: marka72.ru и продлится до 8 сентября. Принять участие в конкурсе могут субъекты малого и среднего бизнеса. Теперь достаточно двух документов: заявки на участие и подтверждения полномочия представителя субъекта предпринимательства.

В 2017 году "Тюменская марка" отметит 15-летие. Конкурс призван выделять и награждать предприятия среднего и малого бизнеса, которые добились результата и заслужили признание у экспертов и жителей региона. Местному бизнесу предстоит не только рассказать о своем сервисе и технологиях производства, но и заслужить доверие потребителей и профессионалов. Здесь учитывается и репутация, и социальная активность компаний, и качество, и клиентоориентированность.

"Принять участие в конкурсе стало гораздо проще. Для этого не требуется длинный список документов и отчетов. Достаточно, чтобы бизнес был зарегистрирован и работал на тюменском рынке более двух лет, а также состоял в реестре малого и среднего предпринимательства. "Тюменская марка" – это знак качества, подтвержденный экспертами и потребителями. С этого года победители получат право использовать его на протяжении трех лет, ранее такая возможность предоставлялась на год", – сообщил директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сергей Толстых.

Параллельно с регистрацией участников организаторы конкурса проводят сбор экспертов – из всех желающих тюменцев выберут 240 человек по шести возрастным категориям. С 25 сентября они отправятся на предприятия и сами оценят их работу. В это же время начнется голосование среди интернет-пользователей. 27 и 28 октября откроется специализированная выставка для всех желающих.

Имена победителей мы узнаем 9 ноября на официальной церемонии награждения. В каждой из девяти номинаций будет определено по три счастливчика.

Теги: Тюменская марка

Последние новости

14:38 Тюменский легкоатлет завоевал бронзу ЧР
14:27 Заявиться на "Тюменскую марку" стало проще
14:16 Желтое облако пугает жителей уральского городка
14:05 Набережная Туры и мост Влюбленных - самые популярные локации для селфи в День города Фото
13:54 Приемная кампания-2017: как рассчитать шансы на успех Фото
13:43 Тюменский легкоатлет – чемпион Сурдлимпиады в Самсуне
13:32 На Осипенко изменится схема движения Фото
13:21 Больше десятка лет проведет за решеткой педофил из Нижневартовска
13:10 На острове Вилькицкого посеяли необычную траву
13:00 В ТюмГУ зачислили призеров олимпиад и льготников
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Власти помогут семье с тройняшками из Ишима решить жилищный вопрос

Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

ВМФ России получит тридцать новых кораблей и судов

Тюменских экспортеров приглашают на конкурс

Кофе в России подорожает на двадцать процентов

Общество

Заявиться на "Тюменскую марку" стало проще

Набережная Туры и мост Влюбленных - самые популярные локации для селфи в День города

Приемная кампания-2017: как рассчитать шансы на успех

Спорт

Тюменский легкоатлет завоевал бронзу ЧР

Тюменский легкоатлет – чемпион Сурдлимпиады в Самсуне

Футболистам "Тюмени" не дается победа

Происшествия

Желтое облако пугает жителей уральского городка

Больше десятка лет проведет за решеткой педофил из Нижневартовска

На Ямале катание на квадроцикле обернулось трагедией

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+