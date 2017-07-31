Заявиться на "Тюменскую марку" стало проще

marka72.ru

Прием заявок на участие в конкурсе "Тюменская марка" стартовал в Тюмени.

Подали документы уже более 30 предпринимателей. Им и другим бизнесменам предстоит выступить в 9 номинациях: промышленное производство, строительство, общественное питание, туризм и других. Впервые в этом году введены номинации "Молодежное предпринимательство" и "Бизнес для бизнеса".

Регистрация проходит на сайте проекта: marka72.ru и продлится до 8 сентября. Принять участие в конкурсе могут субъекты малого и среднего бизнеса. Теперь достаточно двух документов: заявки на участие и подтверждения полномочия представителя субъекта предпринимательства.

В 2017 году "Тюменская марка" отметит 15-летие. Конкурс призван выделять и награждать предприятия среднего и малого бизнеса, которые добились результата и заслужили признание у экспертов и жителей региона. Местному бизнесу предстоит не только рассказать о своем сервисе и технологиях производства, но и заслужить доверие потребителей и профессионалов. Здесь учитывается и репутация, и социальная активность компаний, и качество, и клиентоориентированность.

"Принять участие в конкурсе стало гораздо проще. Для этого не требуется длинный список документов и отчетов. Достаточно, чтобы бизнес был зарегистрирован и работал на тюменском рынке более двух лет, а также состоял в реестре малого и среднего предпринимательства. "Тюменская марка" – это знак качества, подтвержденный экспертами и потребителями. С этого года победители получат право использовать его на протяжении трех лет, ранее такая возможность предоставлялась на год", – сообщил директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сергей Толстых.

Параллельно с регистрацией участников организаторы конкурса проводят сбор экспертов – из всех желающих тюменцев выберут 240 человек по шести возрастным категориям. С 25 сентября они отправятся на предприятия и сами оценят их работу. В это же время начнется голосование среди интернет-пользователей. 27 и 28 октября откроется специализированная выставка для всех желающих.

Имена победителей мы узнаем 9 ноября на официальной церемонии награждения. В каждой из девяти номинаций будет определено по три счастливчика.