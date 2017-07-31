В Югре разыскивают пропавшую молодую женщину

hmao.sledcom.ru

Местонахождение жительницы Урая Дарьи Овчинниковой, 1990 года рождения, которая 28 июня года не вернулась домой, устанавливают специалисты урайского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Югре.

Учитывая, что молодая женщина не высказывала намерения покинуть место жительства, у следствия имеются достаточные основания полагать, что в отношении нее могло быть совершено преступление. По факту ее безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело.

Следствие просит СМИ и общественность оказать содействие в установлении местонахождения Дарьи Овчинниковой. Владеющих информацией о местонахождении женщины или обстоятельствах ее исчезновения просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (34676) 2-29-66 (дежурная часть ОМВД России по Ураю), 8-982-216-08-76 (урайский межрайонный следственный отдел).

Конфиденциальность гарантируется, отмечает пресс-служба регионального управления СКР.