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Известным уральцам добавили адреналина

13:21 01 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Удар током, падение с высоты, дефибриллятор и гонки на бешеной скорости… Герой Джейсона Стэтхема из фильма "Адреналин" Чев просто был вынужден рисковать, чтобы поддерживать высокий уровень гормона риска в крови и жить. Другое дело обычные люди, занятые работой и домом, предпочитающие смотреть на это с экрана телевизора. Но иногда приключение само стучит в дверь! 

Этим летом "МегаФон" на Урале празднует 15-летие. Для человека это молодость, время экспериментировать и удивлять, поэтому в честь юбилея оператор предложил известным уральцам выйти за рамки привычного. Обошлось без копирований Джейсона Стэтхема, поэтому любой вариант можно повторить. Адреналина тоже достаточно. 

Кто летал, тот с заданием справился…

В случае с экстремальным поступком для директора уральского "МегаФона" "уговаривать" пришлось только капризную погоду. Для полетов нужно чистое небо. "Готов на все, только бороду брить не стану!" – с самого начала заявил Валерий Величко. И это неудивительно. За время работы не раз приходилось делать смелые шаги и идти на риск – чего стоит отмена платы за входящие вызовы, решение первым запустить и развивать 4G на Урале, а затем заставить интернет летать со скоростью 300 Мбит/с в LTE Advanced.

https://youtu.be/GUjStzUSpow 

Идеальный макияж, стильный наряд и поставленная речь. Быть под прицелом сотен тысяч глаз для тюменской телеведущей Ксении Волковой – обычная работа. Как и наблюдение из уютной студии за событиями новостей телеканала. А вот рисковать звезда экрана не любит – после рождения дочери ей как маме надо беречь себя. Но чтобы поздравить "МегаФон" с юбилеем и удивить близких, Ксения решилась на рискованный заезд и выжала максимум скорости на трассе. 

https://youtu.be/jGWr33P60vE 

Их пародии взрывают YouTube и вызывают улыбку даже на самом хмуром лице. Для пермского дуэта "Боня и Кузьмич" радовать людей привычное дело. А ведь когда-то яркая и харизматичная Боня продавала обои в родном городе. Благодаря Интернету она стала звездой, а любой житель планеты может мгновенно загрузить новый шедевр пары со смартфона. В этот раз Боня меняет старую машину и решается прокатиться с байкером на бешеной скорости, сравнимой с мегаскоростью Интернета. 

https://youtu.be/klXEG-AzCQo 

Благодарим участников проекта за смелость и положительные эмоции. Пытайтесь повторить, пока молодые. Ведь в 15 лет все только начинается…

ОПРОС 

На какой экстремальный поступок решились бы вы?

⦁ Полетать на самолете с виражами

⦁ Проехаться на байке 

⦁ Полетать в аэротрубе 

⦁ Прыгнуть с парашютом 

⦁ Прогуляться по ночному городу (район)

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Мегафон
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Теги: МегаФон , экстрим

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