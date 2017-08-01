Дым от ямальских пожаров достиг Югры

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Дымка от природных пожаров, действующих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Белоярского района Югры, наблюдается на территориях Березовского и Октябрьского районов ХМАО.

Легкую дымку (мглу) наблюдают и жители других муниципальных образований округа.

Специалисты Роспотребнадзора и Ханты-Мансийского ЦГМС проводят мониторинг качества атмосферного воздуха. Как показывает анализ, содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельно допустимую концентрацию.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу при задымлении в населенном пункте рекомендует:

- минимизировать свое пребывание на улице, без острой необходимости не покидать помещение;

- при выходе на улицу использовать специальные маски, лучше всего подойдет сложенная в пять слоев марля, которую можно увлажнить;

- дома держать окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает своего максимума;

- пить больше воды, чаще делать влажную уборку помещений и принимать душ;

- снизить физическую активность;

- особое внимание обратить на пожилых людей, а также людей, у которых есть проблемы со здоровьем;

- при плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу.