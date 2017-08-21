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Тюменцы отличились на всемирных играх полицейских и пожарных

16:49 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
УМВД России по Тюменской области

11 медалей завоевали тюменские полицейские на Всемирных играх полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, они участвовали в соревнованиях по стрельбе, настольному теннису и пауэрлифтингу. Чемпионом игр в абсолютном первенстве в стрельбе из немодифицированного оружия стал ветеран МВД Виктор Филиппов. Второе место занял Андрей Сопин. Кроме этого, Виктор Филиппов стал первым в классе "Хай мастеров" в стрельбе из служебного револьвера, в этом же виде стрельбы Андрей Сопин также завоевал золото в классе "Эксперт".

Алексей Батурин в классе "Марксманы" стал чемпионом в матче 1500 и бронзовым призером в этом же классе в пятом матче. Александр Туровинин завоевал серебряную медаль в упражнении "Матч 1500" в классе шарпшутеров. Два очка не хватило до призового места Дмитрию Павлову. Стрелковая команда тюменской полиции, выступая в упражнении "Матч 1500" из немодифицированного револьвера завоевала первое место.

Также в Лос-Анджелесе состоялись соревнования по жиму штанги лежа и силовому двоеборью среди женщин. В состязаниях приняли участие более 30 сотрудниц правоохранительных органов из более чем 10 стран мира. В весовой категории до 63 кг, в обеих дисциплинах бронзовые медали завоевала сотрудница пресс-службы УМВД России по Тюменской области Марина Николаева.

Кроме этого, прошли соревнования по силовому двоеборью среди мужчин. За победу боролись более 90 спортсменов. В весовой категории до 105 кг серебряную медаль завоевал заместитель председателя тюменского общества "Динамо" Денис Денисов.

Таким образом, на Всемирных играх полицейских и пожарных тюменцы завоевали пять золотых, три серебряных и три бронзовых награды.

Сотрудников, вернувшихся на родную землю, поздравил начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов. Он поблагодарил спортсменов за успешное выступление и особо подчеркнул, что добиваться успехов и в службе, и в спорте это большой труд и серьезная заслуга.

Теги: полицейские , УМВД России по Тюменской области , соревнования , Всемирные игры

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