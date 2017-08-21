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Трудоустроиться выпускникам поможет программа стажировки

16:38 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

60% выпускников, участвующих в программе стажировки в Тюменской области, остаются в штате предприятий на постоянной основе.

Об этом рассказал начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями департамента труда и занятости населения региона Сергей Гайдаржи на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он напомнил, что программа стажировки рассчитана в среднем на полгода. Центр занятости при этом компенсирует предприятию затраты на зарплату стажера и субсидирует 50% зарплаты наставника. Главная цель программы – помочь выпускнику наработать опыт. Даже если предприятие не сможет оставить стажера в штате, запись в трудовой книжке в будущем поможет ему быстрее найти постоянную работу.

По данным службы занятости региона, с января 2017 года в такой программе поучаствовал 81 человек.

Евгения Шевцова

Теги: стажировка , занятость , центр занятости

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