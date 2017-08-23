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В Тюмени разбился рабочий

19:01 22 августа 2017 | mobile | | print версия для печати

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбудили сыщики следственного отдела по Ленинскому административному округу Тюмени регионального управления Следственного комитета России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 19 августа на открытой строительной площадке на территории АО "Антипинский НПЗ" плотник общества с ограниченной ответственностью "Монолитстрой" закреплял металлический парапет. В процессе работы он упал с высоты около 8 м, в результате чего получил травму не совместимую с жизнью.    

Проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее расследование уголовного дела. Следователи устанавливают лиц, ответственных за безопасность сотрудников организации при ведении работ, изъята необходимая документация организации, допрашиваются свидетели произошедшего.

Теги: Антипинский НПЗ , следственный комитет

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