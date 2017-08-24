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Тобольский музей-заповедник готовится к новому учебного году

08:17 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
tiamz.ru

Тобольский музей-заповедник подготовил обширную программу для воспитанников школ города ко Дню знаний.

Как рассказали в пресс-службе ТИАМЗ, во Дворце наместника учащиеся 1-4 классов смогут стать участниками интерактивного занятия "Тайны древнего Искера". Мероприятие проводится в зале "Культура и быт сибирских татар" музейного комплекса.

Ребятам предстоит перенестись вглубь веков с помощью мультимедийной панели "Живая картина Искер", узнать об истории городища Искер – столицы Сибирского ханства, традиционной одежде и ремеслах сибирских татар, прочитать сказку из волшебного свитка, ответить на несколько занимательных вопросов и пострелять из лука.

В год 100-летия пребывания царской семьи Романовых в Тобольске для учащихся 5- 8 классов пройдут интерактивные занятия "Детство в царском доме".

Старшеклассников ожидают "Загадки великого химика" – квест-игра, в которой участники должны пройти несколько этапов, на каждом выполняя несколько заданий связанных с именем Дмитрия Менделеева, историей и химией. Также учащиеся 8 - 11 классов ждет интеллектуальная игра "Тайны древней столицы".

Специалисты семейного музейного центра "Камелек" (Красная площадь 1, стр.4) приглашают на тематическое мероприятие "В страну знаний". Программа рассчитана на детей 7-10 лет. Чтобы завоевать почетное звание "Ученик" участникам предстоит собрать необходимые школьные принадлежности, разгадать загадки, посоревноваться в силе и ловкости.

Ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня знаний и началу нового учебного года состоится в Гостином дворе (Красная площадь 2, стр. 1). Для гостей музея-заповедника пройдет акция "Все начинается со школьного звонка", мастер-класс "Кораблик знаний" и игра-викторина "Путешествие в страну знаний".

Теги: День знаний , 1 сентября , Тобольск , Тобольский музей-заповедник
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