Житель Тюменской области разработал объемный рекламный шар

Фото ИА "Тюменская линия"

Устройство для отображения информации в пространстве методом механической развертки "3D-сфера" представил инноватор Дмитрий Шипицин из Викулово.

По его словам, разработку можно использовать для трансляции рекламы, как средство обучения, инновационный светильник или просто необычный сувенир. Выглядит она как объемный шар, на котором транслируется информация. Характер информации может быть любой – в зависимости от потребности заказчика.

Размер 3D-сферы тоже может варьироваться: от небольших настольных ламп и сувениров до двухметровых сфер под стеклянным куполом. По словам Дмитрия Шипицина, интерес к таким устройствам уже есть – они выглядят более современными, чем обычные рекламные экраны и поддерживают интерес к инженерным наукам и IT-технологиям. При этом средняя стоимость двухметровой 3D-сферы сравнится со стоимостью уличного экрана – от 300 до 500 тыс. рублей.

В августе 2017 года проект викуловского инноватора получил поддержку бизнес-инкубатора Тюменского технопарка. Также заместитель губернатора Вадим Шумков рекомендовал проработать вопросы сотрудничества с частными инвесторами, чтобы изготовить такие конструкции для рекламных кампаний технопарка.

Евгения Шевцова