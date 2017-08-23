В Урае юноши угнали медицинскую каталку и ездили на ней по городу

Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Работники скорой помощи Урая обратились в полицию, заявив о пропаже медицинской каталки во время вызова.

Как сообщили в УМВД ХМАО, водитель скорой поднялся вместе с медиками в квартиру к больному, которого надо было госпитализировать. Каталка была подготовлена для перевозки пациента к машине и находилась у подъезда. Когда бригада спустилась вниз, то оборудования не нашла.

Правоохранители быстро вычислили злоумышленников. Система видеонаблюдения "Безопасный город" помогла им найти двух "шутников". Оказалось, юноши 1996 и 1997 годов рождения, без криминального прошлого, взяли медицинское оборудование покататься.

Проходит процессуальная проверка. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Видео предоставлено УМВД по ХМАО.