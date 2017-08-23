Вакцинация против гриппа в Тюмени начнется в сентябре

Фото ИА "Тюменская линия"

570 тыс. 200 доз вакцины против гриппа, в том числе 175 тыс. – для детей, заказала Тюменская область на 2017 год.

Из них около 2 тыс. доз уже поступили и направлены в медучреждения. Об этом рассказала начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения региона Татьяна Новикова на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Тюменская линия".

"Приближается осень, а вместе с ней сезонные простудные заболевания и грипп. По прогнозам Роспотребнадзора, в 2017 году ожидается ранний подъем заболеваемости, поэтому вакцинацию мы начинаем раньше. С 28 августа начнем прививать жителей Тобольска, с начала сентября – тюменцев", - сказала она.

Татьяна Новикова подчеркнула, что первыми вакцину получат люди из группы риска, в том числе дошкольники, школьники, студенты, педагоги, работники торговых центров, люди старше 60 лет. Как утверждают медики, они обычно наиболее тяжело переносят грипп.

"В 2016 году мы привили 592 тысячи 408 человек - 41% населения региона. В 2017 планируем привить не менее 45%. Завершить вакцинацию нужно к октябрю", – отметила Татьяна Новикова.

Евгения Шевцова