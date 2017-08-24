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Тюменцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тестирование

13:19 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Специально оборудованный поезд, в которым можно бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию прибыл в Тюмень.

Всего поезд посетит 24 города России, сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Лариса Коновалова.

"Поезд отправился по тем городам, где наиболее напряженная обстаовка в отношении ВИЧ-инфекции. В Тюмени состав простоит три дня, а затем отправится в Екатеринбург. Это актуальное, интересное и нужное мероприятие. Важно рассказать людям о том, что не нужно бояться делать экспресс-тесты на наличие ВИЧ-инфекции. Я рада, что мы можем принять участие в своевременной диагностике ВИЧ-инфекции. Наша задача присоединиться ко всероссийской акции и быть звеном огромной цепи, которая охватит всю страну", - добавила она.

Каждый желающий сможет получить дотестовое и послетестовое консультирование и информационные материалы по различным вопросам профилактики ВИЧ. Экспресс-тест позволяет в течении пяти минут получить результат. Если он будет положительным, то специалисты предложат обратиться в Центр профилактики и борьбы со СПИД и пройти полное обследование.

Директор департамента здравоохранения администрации Тюмени Игорь Крючков отметил, что акция позволяет своевременно выявить тех людей, которые заражены ВИЧ-инфекцией.

"Наше здоровье в наших руках. Акция, направленная на информирование граждан о проблеме ВИЧ-инфекции и увеличение охвата тестированием, чтобы во время оказать необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул он.

По словам главного врача областного Центра профилактики и борьбы со СПИД Александра Попкова, 1% населения Тюменской области страдают ВИЧ-инфекцией.

"ВИЧ-инфекция является реальностью жизни. От того, как быстро человек узнает о том, что он заражен, будут зависеть продолжительность и качество его жизни. При приеме лекарственных препаратов можно жить полноценной жизнью", - пояснил он и пригласил всех желающих пройти экспресс-тестирование.

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Ирина Шемякина

Теги: Александр Попков , профилактика , здравоохранение , ВИЧ

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