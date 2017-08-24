up

24.08.2017 четверг

EUR 69.5619

USD 59.1312

В Тюмени 22..24 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Крупнейший технопарк Европы планирует развивать сотрудничество с Тюменским технопарком

13:30 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
фото с сайта технопарка Берлин-Адлерсхоф

Крупнейший технопарк Европы Берлин-Адлерсхоф готов подписать соглашение о сотрудничестве с Тюменским технопарком. Об этом сообщил журналистам представитель Берлин-Адлерсхофа доктор Хельге Нойман, который находится в Тюмени с деловым визитом.

"Мы с Тюменским технопарком готовим соглашение о дальнейшей кооперации, и уже начали составлять годовой план дальнейших действий, - пояснил он. - За 25 лет мы накопили большой опыт, как строить такой технопарк. Наш технопарк довольно развит. В центре его находится университет - там развивается самое драгоценное сырье – знания и научные идеи. Именно на научной базе можно развивать инновационный бизнес".

За два дня пребывания в Тюменской области доктор Хельге Нойман посетил площадки индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский", познакомился с руководством Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов, посетил IT бизнес-инкубатор.

Научно-технологический парк Берлин-Адлерсхоф представляет собой объединение 12 внеуниверситетских научно-исследовательских институтов, шесть естествоведческих институтов Университета им. Гумбольдта, 413 технологических предприятий, города Медиа (145 предприятий) и промышленного ареала (217 предприятий). В технопарке работает около 19 тыс. сотрудников. Главными научными направлениями технопарка являются оптические технологии и фотоника, новые материалы и микросистемные технологии, информационно-коммуникационные технологии, экологические, био- и энергетические технологии.

Борис Олейник

Теги: технопарк , образования , сотрудничество , изобретения , наука , инновации , Хельге Нойман

Последние новости

13:41 Заблудившуюся под Тобольском старушку искали кинологи с собаками
13:30 Крупнейший технопарк Европы планирует развивать сотрудничество с Тюменским технопарком
13:19 Тюменцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тестирование Фото
13:08 В Тюмени принимаются меры для бесперебойного движения по Одесской
12:57 Тюменская область поддержит крупные специнвестпроекты
12:46 В Тюмени директор управляющей компании не платил зарплату уборщице
12:35 Нижняя Тавда примет лучших наездников
12:24 Тюменцы охотно посещают бесплатные фитнес-тренировки
12:13 Тюменцы смогут проверять водителей такси онлайн Фото
12:02 Насильник из Ялуторовска пошел под суд
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область поддержит крупные специнвестпроекты

Владимир Якушев: все дорожные работы в регионе идут по графику

Правительство региона и СИБУР планируют крупные социальные проекты в Тобольске

Политика

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Правительство утвердило план обеспечения россиян доступным жильем

Экономика

Тюменские инновационные проекты получили областные гранты

Транснефть – Сибирь ввела в эксплуатацию новую систему очистных сооружений в Югре

В порт Тобольска прибыла партия крупногабаритного оборудования для "ЗапСибНефтехима"

Общество

Крупнейший технопарк Европы планирует развивать сотрудничество с Тюменским технопарком

Тюменцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тестирование

В Тюмени принимаются меры для бесперебойного движения по Одесской

Спорт

Нижняя Тавда примет лучших наездников

Тюменцы охотно посещают бесплатные фитнес-тренировки

"Югра" усилилась опытным форвардом

Происшествия

Заблудившуюся под Тобольском старушку искали кинологи с собаками

В Тюмени директор управляющей компании не платил зарплату уборщице

Насильник из Ялуторовска пошел под суд
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+