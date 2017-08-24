Крупнейший технопарк Европы планирует развивать сотрудничество с Тюменским технопарком

фото с сайта технопарка Берлин-Адлерсхоф

Крупнейший технопарк Европы Берлин-Адлерсхоф готов подписать соглашение о сотрудничестве с Тюменским технопарком. Об этом сообщил журналистам представитель Берлин-Адлерсхофа доктор Хельге Нойман, который находится в Тюмени с деловым визитом.

"Мы с Тюменским технопарком готовим соглашение о дальнейшей кооперации, и уже начали составлять годовой план дальнейших действий, - пояснил он. - За 25 лет мы накопили большой опыт, как строить такой технопарк. Наш технопарк довольно развит. В центре его находится университет - там развивается самое драгоценное сырье – знания и научные идеи. Именно на научной базе можно развивать инновационный бизнес".

За два дня пребывания в Тюменской области доктор Хельге Нойман посетил площадки индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский", познакомился с руководством Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов, посетил IT бизнес-инкубатор.

Научно-технологический парк Берлин-Адлерсхоф представляет собой объединение 12 внеуниверситетских научно-исследовательских институтов, шесть естествоведческих институтов Университета им. Гумбольдта, 413 технологических предприятий, города Медиа (145 предприятий) и промышленного ареала (217 предприятий). В технопарке работает около 19 тыс. сотрудников. Главными научными направлениями технопарка являются оптические технологии и фотоника, новые материалы и микросистемные технологии, информационно-коммуникационные технологии, экологические, био- и энергетические технологии.

Борис Олейник