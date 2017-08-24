Тюменской семье с тройняшками помогут решить квартирный вопрос

фото Евгении Тенегиной/ ИА "Тюменская линия"

Еще одна тройня родилась в Тюменской области. Благодаря действующей областной мере социальной поддержки семей при рождении одновременно трех и более детей многодетная семья Аежановых улучшит жилищные условия.

Соответствующее распоряжение о выделении средств из областного бюджета на приобретение жилья подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Семья давно проживает в Тюмени, в июле у родителей на свет появились Анеля, Данияр и Руслан. В 2017 году это уже третья семья, которая получает единовременную выплату.

Напомним, она введена в регионе в 2013 году. В рамках программы жилищные условия улучшили 42 семьи, включая Аежановых, в том числе и те, у кого родилась тройня до 2013 года, то есть до введения этой меры социальной поддержки и при этом не использовал возможность улучшить жилищные условия за счет средств областного бюджета.

Ее размер рассчитывается исходя из состава семьи (родители и несовершеннолетние дети) в размере 18 кв.м общей площади жилого помещения на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья по муниципальным образованиям, утвержденной главным управлением строительства Тюменской области. В июле аналогичную выплату получила семья Быковых из Ишима.

Отметим, что в регионе количество многодетных семей за последние десять лет увеличилось в три раза и составляет более 22 тыс. семей. В Тюменской области 230 тыс. семей, в которых воспитываются 350 тыс. детей.