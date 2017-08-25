Крытый ледовый каток построят на базе кадетского корпуса в Чувашии

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Крытый ледовый каток построят на базе Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Александра Кочетова до 2019 года.

Объект запланирован в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". На базе нового катка будут развиваться зимние виды спорта, сообщает пресс-центр ФЦП Министерства спорта РФ.

Отмечается, что ледовый каток построят в рамках модернизации кадетского корпуса. В начале августа состоялась церемония закладки капсулы нового комплекса Чувашского кадетского корпуса ПФО. Учебное заведение будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил России.

Напомним, что в рамках этой же программы в 2016 году в Чувашии открылся региональный центр олимпийской подготовки по велоспорту-маунтинбайку, продолжается строительство регионального центра олимпийской подготовки по биатлону за счет федерального бюджета.