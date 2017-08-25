Воспитывать экологическую культуру нужно с детства, уверен Владимир Якушев

Фото Дарьи Казаковой

Правильное отношение к экологии закладывается в детстве, поэтому на воспитание этой культуры у молодежи нужно обращать особое внимание.

Такое мнение высказал глава региона Владимир Якушев, выступая в программе "Час с губернатором" на тему экологической ответственности жителей Тюменской области.

"Год экологии внес серьезную лепту в решение ряда вопросов. Тренд задан, проблемы обсуждаются на разных площадках, но сделать в этом направлении еще предстоит немало. Посмотрите, куда мы выбрасываем мусор, как убираем за домашними питомцами, и сами ответьте на вопрос, достаточно ли мы экологически воспитаны", - отметил он.

Глава региона поделился, что его радует, что в области есть экологические волонтеры – те, кто систематически занимаются вопросами природы. Они проводят акции, выезжают в леса, ликвидируют свалки, и это, действительно, важная работа.

"На их примере мы воспитываем молодое поколение – именно им в будущем предстоит формировать правильную экологическую культуру региона", - заключил Владимир Якушев.

Евгения Шевцова