Роман Широков дал старт проекту "Хороший футбол" в Тобольске

фото ИА "Тюменская линия"

Финал проекта "Хороший футбол" стартовал в Тобольске 25 августа.

Четыре команды из Нижневартовска, Благовещенска (Республика Башкортостан), Дзержинска и Тобольска вышли на поле стадиона "Тобол". Участников состязаний и болельщиков поприветствовал глава Тобольска Владимир Мазур.

"Уверен, что этот турнир позволит юным футболистам получить новые знания и умения. Вполне возможно, кто-то из стоящих здесь ребят станет звездой футбола, будет представлять не только честь своего города, но и страны", - отметил Владимир Мазур.

Уверенность в большом будущем юных футболистов выразил и экс-игрок сборной России Роман Широков.

"Кто-то из вас сыграет в Лиге чемпионов или за сборную страны. Я сам начинал с подобных турниров. Раньше был "Кожаный мяч", сегодня вот такие отличные турниры. Главное, верить в себя",- подчеркнул Роман Широков.

После официального открытия турнира экс-игрок сборной России провел разминку с юными футболистами. Под его руководством они выполняли различные упражнения.

Проект "Хороший футбол" продлится до 27 августа. По его итогам определят победителей футбольного турнира и конкурса болельщиков. За возможность получить для детей своего города современную школу сети футбольных центров "Чемпионика", которая будет работать бесплатно один год, борются болельщики из каждого города. Активисты объединились в команды и выполняют творческие задания.

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Евгений Новоселов