Из-за водителя "Лексуса" на Ямале погиб байкер

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Мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии на ул. Магистральная в Новом Уренгое 24 августа.

Установлено, что в 23 часа 30 минут в районе перекрестка с ул. 26 Съезда КПСС водитель "Лексуса" 1994 года рождения двигался по ул. Магистральная, в нарушении п. 8.3 ПДД РФ, при повороте налево на перекрестке неравнозначных дорог он не предоставил преимущество в движении транспорту, движущемуся во встречном направлении без изменения траектории движения, в результате автомобиль врезался в мотоциклs и Yamaha.

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Водитель Suzuki, мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель второго мотоцикла в результате ДТП не пострадал.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.