В Керченском проливе начали устанавливать арку Крымского моста

Фото РИА Новости / Сергей Мальгавко

Первый этап морской операции по транспортировке и монтажу арок Крымского моста стартовал в Керченском проливе. Строителям предстоит доставить и поднять на фарватерные опоры железнодорожный арочный пролет весом более 6 тыс. тонн, сообщает ИА "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".

В сложнейшей операции, которая может занять до трех суток, участвуют больше ста специалистов - моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители.

"Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн", - заявил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, слова которого приводятся в сообщении.

Установка арочного пролета в проектное положение состоит из нескольких ключевых действий.

Накануне выхода в море строители подготовили арку к погрузке на плавучие опоры. Под нее были заведены две плавопоры, получив подтверждение благоприятного метеопрогноза на следующие трое суток, строители погрузили на них арочный пролет.

Ранним утром плавсистема начала путь длиной 5 км от керченского берега к створу моста. В этой части операции участвуют более 10 буксиров, катеров и других судов. Команда самой операции - более 100 человек.

Моряки заведут плавсистему в створ между фарватерными опорами с максимальным зазором до 65 см и зафиксируют ее якорными тросами. На опорах к этому моменту полностью готово грузоподъемное оборудование: агрегаты для подъема, рабочие площадки, приспособления (тросовые домкраты, насосные станции и так далее).

По обоим краям арочного пролета закрепят "пряди" высокопрочных тросов, протянутые к арке от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор. В каждой из "прядей" более 40 тросов, то есть поднимать арку на высоту будут с помощью почти 700 тросов. Грузоподъемность каждого домкрата - 650 тонн.

Затем начнется подъем арки на проектную высоту.

В общей сложности установка железнодорожной арки на фарватере не превысит 72 часов. На это время судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивается. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.

Окончательный монтаж железнодорожной арки на фарватерные опоры потребует еще около месяца. Строительно-монтажные работы будут вестись с рабочих площадок, установленных на фарватерных опорах, и не повлияют на судоходство в Керчь-Еникальском канале.

Второй этап морской операции - установка автодорожной арки Крымского моста - запланирован на сентябрь.

Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.