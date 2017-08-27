В Караганде открыли памятник Виктору Цою

ruskniga.com

Открытие памятника легендарному рок-музыканту Виктору Цою состоялось в Караганде (административный центр Карагандинской области Казахстана). В церемонии открытия принял участие отец музыканта Роберт Цой.

"Перед тем как приехать сюда, я созвонился со своим внуком Александром Цоем и рассказал ему о цели моего визита. Он просил выказать глубокую благодарность всем карагандинцам за столь высокую честь", - сказал агентству "Интерфакс" Роберт Цой.

"Внук взял с меня слово, что я приеду на открытие. Первым делом я почувствовал гордость за своего сына. Такие памятники обычно ставят знаменитым людям. И я понял, что мой Витька приближается к плеяде тех великих людей, которым ставят памятники", - отметил он.

Художественная композиция установлена на пересечении нескольких городских улиц. Автор памятника - карагандинский архитектор Дмитрий Быков - взял за основу обложку альбома "Звезда по имени Солнце" и выбил внутри огромной металлической звезды лицо музыканта в анфас.

Инициатором и спонсором проекта выступил общественный фонд казахско-корейской дружбы "Ер Нур & Ника".

Виктор Цой (1962-1990) - рок-музыкант, основатель и лидер рок-группы "Кино", в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе.