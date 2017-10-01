"ВИМ-Авиа" сохранит рейсы в города Дальнего Востока до 15 октября

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Авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекращает полеты на регулярной основе в Симферополь и Сочи, до 15 октября сохранены рейсы в города Дальневосточного федерального округа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральное агентство транспорта.

"Пассажиры регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" продолжают сдавать билеты, пассажиропоток на внутренних воздушных линиях заметно снижается. В этой связи уже с сегодняшнего дня "ВИМ-Авиа" прекращает выполнение полетов на регулярной основе в Симферополь и Сочи. До 15 октября сохраняются рейсы в города Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении Росавиации, поступившем в "Интерфакс".

Подробное расписание рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" публикуется на сайте Росавиации.

Также в агентстве сообщили, что на 1 октября от "ВИМ-Авиа" запланировано 19 рейсов: семь внутренних, 4 международных (в Китай), восемью рейсами будут вывезены туристы из турецкой Антальи.

В пресс-релизе добавили, что "туроператоры завершили переоформление своих клиентов, чей отпуск приходится на октябрь, на рейсы других авиакомпаний".