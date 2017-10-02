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В Ярковском районе презентовали книгу о ветеране труда

17:21 02 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Презентация книги о ветеране труда. Фото пресс-службы партии "Единая Россия"

Презентация книги о педагоге, общественном деятеле, ветеране труда Гали Шарафутдинове состоялась в селе Чечкино Ярковского района в преддверии Дня пожилого человека.

Как сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", издание входит в серию "Жизнь замечательных людей", основанную в 2010 году на отделении татарского языка и литературы филологического факультета ТюмГУ. Автор книг - директор центра тюркологии Тюменского государственного университета, доктор филологических наук Ханиса Алишина - на протяжении трех десятков лет изучает историю родного края. Она отметила, что в новое издание вошли материалы, которые долгие годы собирал Гали Шарафутдинов. Он не намеревался публиковать свою рукопись "Прогулки по Чечкино", поскольку создавал ее для себя и своей семьи, однако, по мнению, Алишиной, эти сведения будут интересны всем жителям села. 

В серии выпущено уже более 15 книг, все они рассказывают о выдающихся людях Ярковского района. Кто-то из них воевал на фронте, кто-то трудился в тылу, кто-то сделал немало в мирное время для развития малой родины.

Активную поддержку в выпуске серии оказывает региональное отделение партии "Единая Россия". В частности, на издание одной из последних книг, посвященных Герою Советского Союза Хамиту Неатбакову, выделил средства первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения Андрей Артюхов.

На презентации присутствовали и пожилые жители, и молодежь села. Почетными гостями стали депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Юрий Конев и герой книги Гали Шарафутдинов.

Гали Айзатуллович посвятил свою жизнь педагогике. Он родился 2 декабря 1935 года в Чечкино. Отслужив в армии и отучившись в тобольском зооветтехникуме, вернулся в родное село, пришел на работу в школу. Поскольку педагог и сам должен постоянно учиться, он решил продолжить образование и заочно окончил Тобольский пединститут по специальности "Учитель физики и математики". Энергичный, умный, трудолюбивый, он скоро стал завучем, а после и директором. На этой должности проработал в Чечкинской школе 16 лет – с 1974 по 1990 год. В 1995 году Гали Шарафутдинов вышел на заслуженный отдых.

"Эти годы стала новым этапом в жизни моего земляка, - рассказала Ханиса Алишина. – Он вел общественную работу как председатель совета ветеранов Чечкино, печатал статьи и заметки в областной газете "Янарыш". Гали Айзатуллович и сейчас пользуется большим уважением у жителей села, педагогов школы, учеников и их родителей".

Автор добавила, что герой ее книги является одним из ярких представителей педагогической династии, основанной Алимом Файзуллиным из деревни Тарханы. Гали Айзатуллович – не последний ее представитель. Дочери Шарафутдинова также стали педагогами, пошли по стопам отца.

Юрий Конев, о котором также написана книга из цикла "Жизнь замечательных людей", поздравил автора и жителей всего Ярковского района с выходом очередного тома серии. Он вручил Гали Шарафутдинову памятный подарок и благодарственное письмо.

Теги: ветеран труда , презентация , Единая Россия , образование , Ярковский район

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