Дистанционное образование в вузе: в чем его плюсы?

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Дистанционный способ получения высшего образования пользуется популярностью, поскольку это решение отвечает на запрос современного общества, в котором без диплома никуда, а тратить годы на очное обучение – непозволительная роскошь.

В чем же преимущества дистанционного образования? Во-первых, свобода действий. Отсутствие обязанности посещать стены вуза позволяет совмещать получение образования с работой или, например, с воспитанием ребенка. Также этот аспект может быть важен для людей с ограниченными возможностями здоровья, которым посещение образовательного учреждения было бы неудобным.

Во-вторых, дистанционный способ обучения дает абитуриенту без особых сложностей выбрать любой вуз, как бы далеко он ни находился. При этом нет необходимости переезжать в другой город и нарушать привычный уклад жизни.

Третий плюс – стоимость обучения. Как правило, дистанционное образование обходится значительно дешевле. Кроме того, практически все учебные материалы доступны в Интернете, а значит, не придется тратиться на гору учебников и пособий.

Таким образом, выбирая дистанционное высшее образование, можно сэкономить и время, и деньги. Однако в этом случае стоит учесть, что по большей части данная форма обучения подразумевает самообразование, а потому подходить к ней нужно с большой ответственностью.