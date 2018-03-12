ФСБ напоминает тюменцам правила безопасности при общении с террористами

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и прочего. Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта опубликованы на официальном сайте ФСБ.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:

- Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;

- Будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок;

- Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;

- Не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;

- Если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь;

- Если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними;

- При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники;

- В случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров.

Помните, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:

1. Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;

2. Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника;

3. Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон;

4. Сохраняйте спокойствие и самообладание;

5. Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость;

6. Будьте настороже. Сосредоточьте внимание на звуках, движениях;

7. Займитесь умственными упражнениями.

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, опытные люди уже спешат к вам на помощь.

•468-945 - телефон доверия РУФСБ России по Тюменской области;

•291-432 - телефон доверия УВМД России по Тюменской области.