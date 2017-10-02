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Тюменцев учили решать изобретательские задачи и выступать перед публикой

16:49 02 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
«Tyumen Case School»

Более 150 человек стали участниками школы кейсов, которая состоялась в конференц-зале отеля "Double Tree by Hilton" в Тюмени. Учеба прошла в рамках V чемпионата Тюменской области по решению кейсов "Tyumen Case School".

Ученикам предложили мастер-классы по искусству публичных выступлений, специфике решения кейсов и теории решения изобретательских задач, дизайну презентации.

Занятия провели бизнес-тренер Открытого университета Марка Кукушкина Павел Ковалев, генеральный директор "Phoenix Case School" Сергей Сочнев, директор образовательных программ "Phoenix Case School" Иван Афанасьев, арт-директор компании LeveL90 Кир Ященко.

"В Тюмени я был в первый раз и для визита в "Tyumen Case School" пришлось суммарно провести 12 часов в воздухе. Остался очень доволен! Желаю участникам не упустить возможность применить на практике полученные знания и принять участие в следующих этапах Чемпионата. Так как теория без практики – потерянное время", – отметил спикер Школы кейсов, арт-директор компании LeveL90 Кир Ященко.

Теги: мастер-класс

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